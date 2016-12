foto Ansa

13:29

- Nuovo arresto per il furto di migliaia di libri dalla biblioteca Girolamini di Napoli. In carcere è finito Herbert Schauer, titolare della casa d'Aste Zisska&Schauer, che ha sede a Monaco di Baviera. Nei confronti di Schauer è stato eseguito un mandato di arresto europeo. Le manette sono scattate lo scorso 2 agosto. Tra le accuse, quella di aver ricevuto in consegna circa 600 volumi e manoscritti.