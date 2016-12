foto Ansa

07:49

- I carabinieri hanno arrestato a Marcianise, in provincia di Caserta, un latitante albanese accusato di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. Jakimi Maliq, di 24 anni, ritenuto uno degli elementi di rilievo di un gruppo che operava in Campania, era latitante dall'ottobre 2012.