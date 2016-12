foto Getty 01:32 - E' in condizioni di morte cerebrale Carolina Sepe, 25 anni, la ragazza incinta ferita a Lauro (Avellino) con un colpo di pistola alla testa durante un litigio nel quale è stato ucciso il padre, Vincenzo Sepe, 44 anni. Il responsabile del delitto, il 40enne Domenico Schettino, si è costituito subito dopo. Nella lite tra vicini di casa sono rimaste ferite altre tre persone. - E' in condizioni di morte cerebrale Carolina Sepe, 25 anni, la ragazza incinta ferita a Lauro (Avellino) con un colpo di pistola alla testa durante un litigio nel quale è stato ucciso il padre, Vincenzo Sepe, 44 anni. Il responsabile del delitto, il 40enne Domenico Schettino,subito dopo. Nella lite tra vicini di casa sono rimaste ferite altre tre persone.

La ragazza è ricoverata nell'ospedale Cardarelli di Napoli dove i medici stanno facendo ogni sforzo per salvare il feto, alla decima settimana di vita. Le autorità sanitarie non hanno confermato l'avvio o meno della procedura formale per la dichiarazione della morte cerebrale. Schettino, ex guardia giurata ora senza lavoro, ha sparato e ferito un altro figlio di Sepe, Orlando, 21 anni, e la suocera, Bettina Crisci. Nella sparatoria è rimasta ferita in maniera lieve anche la convivente di Sepe, Vincenzina Ferraro, 42 anni.



Orlando Sepe è stato portato all'ospedale di Nola (Napoli) dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Schettino è andato a casa di Sepe poco prima delle 20 e, dopo essersi fatto aprire, ha cominciato a sparare uccidendo l'uomo e ferendo i familiari. All'origine del litigio, a quanto pare, ci sarebbe un problema di viabilità sorto sabato fra Sepe e Schettino, che vivono a Lauro a poche centinaia di metri uno dall'altro.