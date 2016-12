Liti e rancori da anni, gli spara alla testa Caserta, vittima e omicida discutevano su tutto

foto Getty Correlati Gioielliera uccisa a Saronno, offerta taglia

Catanzaro, Suv travolge e uccide un 12enne 14:17 - E' stato ucciso con un colpo di pistola alla testa, nella piazza di una piccola frazione di Sessa Aurunca (Caserta), Luigi D'Arino, 57 anni. E il colpevole, Vincenzo Perillo, 64 anni, ha confessato di essere stato lui a premere il grilletto. La vittima lavorava alla Provincia e l'assassino era impiegato dell'Agenzia delle Entrate: i due erano da anni in pessimi rapporti e litigavano su tutto, dalle questioni personali a quelle politiche. - E' stato ucciso con un colpo di pistola alla testa, nella piazza di una piccola frazione di Sessa Aurunca (Caserta), Luigi D'Arino, 57 anni. E il colpevole, Vincenzo Perillo, 64 anni, ha confessato di essere stato lui a premere il grilletto. La vittima lavorava alla Provincia e l'assassino era impiegato dell'Agenzia delle Entrate: i due erano da anni in pessimi rapporti e litigavano su tutto, dalle questioni personali a quelle politiche.

Sono stati i carabinieri della stazione di Sessa Aurunca, dopo una segnalazione, a trovare il cadavere di D'Arino sul selciato della piazza di Corigliano di Sessa. L'omicidio è avvenuto poco dopo mezzogiorno. Immediate le indagini, che si sono concentrate sul contesto locale e familiare in cui viveva la vittima, con i sospetti che sono subito cadut su Perillo, con cui D'Arino era in pessimi rapporti da anni.



L'uomo si è presentato in caserma. Sembra dunque che il movente siano proprio le vecchie ruggini tra vittima e omicida, i problemi tra i due di carattere personale, familiare e politico.