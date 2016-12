Napoli, 22enne ucciso in un agguato in strada

foto Ap/Lapresse 08:57 - Un giovane è stato ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco in un agguato la scorsa notte a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Salvatore Cimmino, di 22 anni, è stato raggiunto da due colpi al petto e da tre colpi alla zona lombare. Soccorso dopo una telefonata anonima per un falso incidente stradale, è stato portato all'ospedale San Leonardo dove è giunto privo di vita. - Un giovane è stato ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco in un agguato la scorsa notte a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Salvatore Cimmino, di 22 anni, è stato raggiunto da due colpi al petto e da tre colpi alla zona lombare. Soccorso dopo una telefonata anonima per un falso incidente stradale, è stato portato all'ospedale San Leonardo dove è giunto privo di vita.

L'agguato è avvenuto intorno all'una, nella zona di via Porto. Sul posto la polizia non ha trovato bossoli. Cimmino, da quanto si apprende, non aveva precedenti particolarmente significativi. In passato aveva avuto una denuncia per guida senza patente.