foto Ansa

01:07

- Una donna di 74anni e le due nipotine sono state aggredite da un bulldog. Trenta giorni di prognosi per l'anziana mentre meno gravi le ferite riportate dalle bambine. E' accaduto a San Giovanni a Piro, nel Cilento, in località Occhiuti. Il cane è fuggito dal giardino in cui era chiuso e si è introdotto all'interno di una casa aggredendo il gruppo. Il proprietario del bulldog è stato denunciato.