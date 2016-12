Palinuro,annega tentando di salvare bagnanti

foto LinkedIn 18:22 - Un 45enne, Giuseppe Paladino, residente a Sala Consilina (Salerno), è morto annegato a Palinuro, sulla costa cilentana. L'uomo si è tuffato in mare nel tentativo di aiutare alcuni bagnanti in difficoltà per le cattive condizioni del mare, poi riusciti a rientrare sulla battigia. Paladino, invece, è stato travolto da alcune onde e dalla violenta corrente marina. - Un 45enne, Giuseppe Paladino, residente a Sala Consilina (Salerno), è morto annegato a Palinuro, sulla costa cilentana. L'uomo si è tuffato in mare nel tentativo di aiutare alcuni bagnanti in difficoltà per le cattive condizioni del mare, poi riusciti a rientrare sulla battigia. Paladino, invece, è stato travolto da alcune onde e dalla violenta corrente marina.

Vani i tentativi di rianimarlo - L'uomo, che era un noto avvocato salernitano, è stato portato a riva e soccorso dal personale del 118 e dagli uomini della guardia costiera. Ma ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Sapri.



Era un noto avvocato - L'avvocato Paladino era molto conosciuto in tutto il Vallo di Diano per essere uno fra i più stimati avvocati del foro di Sala Consilina. Lascia la moglie, incinta, e un bimbo piccolo. La sua morte improvvisa ha creato sgomento in paese.



Sardegna, bagnino-eroe salva 10 bagnanti in 4 ore - Intanto, a Piscinas, sulla costa di Arbus, nella Sardegna sudoccidentale, un bagnino ha salvato in varie situazioni di estremo pericolo 10 bagnanti in 4 ore. Enrico Carta, 26 anni di Villa Cidro, ha portato a riva sani e salvi una coppia di spagnoli, un trentenne di Nuoro e una giovane che era con lui, un 51enne e un 13enne sardi, due ragazzini svizzeri di 16 e 13 anni, un loro zio di Berna e la persona che li ospita in Sardegna.



Savona, annega donna di 64 anni - Un altro incidente mortale si è verificato nelle acque antistanti la spiaggia libera delle Fornaci di Savona: una donna di 64 anni è morta annegata mentre nuotava a poca distanza dalla riva, probabilmente colta da un malore. Immediati i soccorsi del 118, che però non è riuscito a rianimarla.