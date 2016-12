foto Ansa

22:29

- E' indagato per omicidio colposo l'uomo di 29 anni che, alla guida della sua auto, ha investito lo scooter su cui viaggiavano due giovani, da lui riconosciuti come autori della rapina subita poco prima, causandone la morte. Il conducente del mezzo è stato ascoltato dal pm insieme con la fidanzata, che era a bordo della vettura con lui. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre la giovane ha risposto fornendo alcune precisazioni.