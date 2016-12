Maltempo, bimbo salvato dai pompieri

foto Afp Correlati Nubifragi e allagamenti nel Torinese

Meteo, caldo "mite" a Ferragosto su tutta l'Italia 22:33 - Problemi e disagi per il nubifragio che si è abbattuto su gran parte della Campania, con allagamenti soprattutto nella zona del Nolano. Proprio a Nola i vigili del fuoco hanno salvato un bambino di 5 anni, rimasto imprigionato in un'auto sommersa per metà dall'acqua sotto un cavalcavia. Numerosi problemi sono stati segnalati anche nei comuni di Marigliano, Boscoreale, Boscotrecase e Terzigno. - Problemi e disagi per il nubifragio che si è abbattuto su gran parte della Campania, con allagamenti soprattutto nella zona del Nolano. Proprio a Nola i vigili del fuoco hanno salvato un bambino di 5 anni, rimasto imprigionato in un'auto sommersa per metà dall'acqua sotto un cavalcavia. Numerosi problemi sono stati segnalati anche nei comuni di Marigliano, Boscoreale, Boscotrecase e Terzigno.

Il maltempo ha fatto danni anche in altre zone del Sud: nel pomeriggio di venerdì si sono registrati nubifragi nel foggiano. I disagi maggiori a Cerignola, dove gli uomini del 115 hanno effettuato diversi interventi per allagamenti in box e scantinati, soprattutto nel centro storico della città. In alcuni centri si è abbattuta una forte grandinata: in alcuni centri dei Monti Dauni ci sono stati problemi di energia elettrica.