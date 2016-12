foto VareseNews

20:07

- Sparatoria a Napoli: un 50enne, Luigi Aversano, è stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco in via Padula, nel quartiere di Pianura, ed è morto poco dopo all'ospedale San Paolo. Nonostante la corsa del 118, per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Bagnoli, che ipotizzano un regolamento di conti.