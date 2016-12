foto Ansa

15:07

- L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha avviato un'indagine in merito ai lavori eseguiti sull'A16 per verificare la presenza di eventuali carenze sulla manutenzione della tratta autostradale interessata dal tragico incidente del bus del 28 luglio. Lo ha reso noto la stessa Authority, precisando di aver chiesto alla società Autostrade per l'Italia di fornire entro 30 giorni una documentata relazione degli ultimi 5 anni.