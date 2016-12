Napoli, palpeggia una bimba: quasi linciato

foto Ansa 12:29 - Ha palpeggiato una bimba di otto anni in una cartoleria: alcuni clienti se ne sono accorti, luiè fuggito ma la folla lo ha inseguito e picchiato selvaggiamente. E' accaduto a Napoli. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo, 38 anni, è scappato quando si è reso conto di essere stato scoperto. E' stato picchiato così tanto che, ricoverato in ospedale, potrebbe subire una operazione al volto. - Ha palpeggiato una bimba di otto anni in una cartoleria: alcuni clienti se ne sono accorti, luiè fuggito ma la folla lo ha inseguito e picchiato selvaggiamente. E' accaduto a Napoli. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo, 38 anni, è scappato quando si è reso conto di essere stato scoperto. E' stato picchiato così tanto che, ricoverato in ospedale, potrebbe subire una operazione al volto.

In cinquanta hanno picchiato il pedofilo, che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ha attirato con l'inganno la bimba dietro uno scaffale. Scoperto da alcuni clienti, il 38enne ha cercato di fuggire ma è stato inseguito, raggiunto e bloccato da un numero crescente di persone che, grazie al passaparola, si erano messe alla sua caccia.



Preso in via Leopardi, l'uomo è stato selvaggiamente aggredito da un gruppo di circa 50 persone. Quando sul posto, allertati da una telefonata al 112, sono arrivati i carabinieri, gli aggressori del pedofilo si sono dati alla fuga tanto che è stato possibile ricostruire quanto accaduto solo tornando nella cartoleria dove la bambina era stata circuita.



Il 38 enne è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli con l'accusa di violenza sessuale aggravata. La piccola è stata visitata in ospedale e non ha riportato alcuna lesione.