Tragedia Irpinia, l'ultimo saluto alle vittime

"Tutto il Paese deve unirsi al lutto delle famiglie", ha aggiunto. Alla domanda di un giornalista sulle responsabilità della tragedia, Epifani ha risposto: "C'è un procuratore molto serio, molto bravo. Sa lui cosa fare". Almeno 4mila persone hanno partecipato al dolore delle famiglie. Il sindaco di Pozzuoli: "E' una tragedia che mi ha tagliato il cuore in due parti". La messa è stata officiata dal vescovo Gennaro Pascarella. Presenti anche il ministro per le Politiche agricole, Nunzia De Girolamo, il ministro per l'Ambiente, Andrea Orlando, e il governatore della Campania, Stefano Caldoro. "Faremo il possibile per aiutare le famiglie", ha detto la De Girolamo.



"Di fronte a una tragedia, in cui sono state troncate tante vite umane - ha ribadito il vescovo durante la messa -, forte è lo sconcerto, è difficile parlare. Ogni parola detta può suonare banale, fuori posto o solo formale. Verrebbe solo di tacere o gridare il proprio dolore". Alle "istituzioni civili e religiose non lasciamo soli questi nostri fratelli, soprattutto quelli che si sono ritrovati senza più sostegni anche economici!", ha proseguito. "Ai magistrati - invece - spetterà fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente per trovarne le cause, ad altri mettere in atto strumenti che non permettano che si verifichino altri incidenti. La prima solidarietà è il rispetto delle regole!", ha affermato. E poi: "Preghiamo per tutti i feriti, il Signore non permetta che si aggiungano altri nomi al già straziante elenco".



Schianto contro il guard rail a circa 100 km/h - L'impatto con il guard rail è avvenuto "presumibilmente" ad una velocità compresa tra i 100 e 110 km orari, ma prima dell'incidente la velocità tenuta dall'autista del bus era probabilmente nei limiti consentiti. Sarebbero queste le risultanze dei primi accertamenti degli inquirenti che indagano sulla strage sulla A16. Le verifiche avrebbero anche consentito di accertare con ragionevole certezza che il pezzo di trasmissione trovato sull'autostrada apparteneva effettivamente al bus.