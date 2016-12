Strage dell'autobus, il miracolo dei bambini Salvi perché genitori e nonni li hanno protetti

foto Ansa Correlati Tragedia Irpinia, l'ultimo saluto alle vittime

Bus caduto nel viadotto, tutte le immagini 11:26 - La tragedia del bus ha un lato che ha del miracoloso: i bambini sono tutti sopravvissuti. Sono feriti ma vivi, in ospedale, senza i parenti che li accompagnavano, coinvolti nella strage. Facile immaginare che in quei pochi secondi del dramma, dal momento in cui il bus ha cominciato a sbandare fino al volo nel burrone, mamme, papà e nonni li abbiano abbracciati in un istintivo gesto di protezione. Forse proprio quello che ha regalato loro la salvezza. - Laha un lato che ha del: i. Sono feriti ma vivi, in ospedale, senza i parenti che li accompagnavano, coinvolti nella strage. Facile immaginare che in quei pochi secondi del dramma, dal momento in cui il bus ha cominciato a sbandare fino al volo nel burrone, mamme, papà e nonni li abbiano abbracciati in un istintivo gesto di protezione. Forse proprio quello che ha regalato loro la salvezza.

Ed eccoli, nella notte in cui si teme e si spera, tra le pareti dell'ospedale Santobono di Napoli, i passeggeri più giovani di quel pullman maledetto: sono tutti nel reparto pediatrico, dove medici e infermieri erano stati messi in preallarme qualche ora prima del loro arrivo, appena si era diffusa la notizia che erano numerosi i bambini coinvolti nel disastro sulla A16: occorreva insomma attrezzarsi per l'emergenza e prepararsi ad accogliere i piccoli ospiti.



Paura - Quando arrivano le ambulanze dagli altri ospedali, dove ai bambini erano state prestate le prime cure, le scene sono da spezzare il cuore: tra i piccoli feriti, c'è chi ha la testa fratturata, chi geme con le gambe e le braccia spezzate. Ma almeno sono vivi, al contrario di molti dei loro familiari, che li accompagnavano in gita.



Sopravvissuti - Sono cinque i piccoli ricoverati, e alcuni di loro ancora lottano tra la vita e la morte su un letto di ospedale. Al loro capezzale non ci sono mamme e papà, come conferma ai cronisti il direttore medico di presidio dell'ospedale pediatrico Santobono, Carlo Maranelli. All'inizio si spera che qualcuno dei parenti possa essere scampato al disastro e si trovi ora ricoverato in qualche ospedale tra Napoli, Salerno e Avellino. Ma sono speranze destinate a svanire man mano che si aggiorna il bollettino della tragedia.



Due bimbi sono ricoverati in Rianimazione: Francesca, 3 anni, molto grave, operata nella notte tra domenica e lunedì per una frattura al cranio: molto probabilmente, sarà nuovamente sottoposta a intervento chirurgico per un'altra frattura. Nello stesso reparto anche Cristoforo, tre anni e molto grave. In Neurochirurgia, non in pericolo di vita, c'è Marco, fratello di Francesca, di 10 anni con una frattura alla mandibola. Accanto a lui una bambina di 4 anni, Maria, che ha fratture alla tibia e al perone. L'ultima bimba, Marianna, ha 10 anni, ed è ricoverata in Chirurgia d'urgenza per una frattura alla mandibola. I bambini sono giunti al Santobono dagli ospedali di Nola e Avellino.



Si apprende che Gennaro Schiano, 41 anni, il papà di Marco e Francesca, è ricoverato al Cardarelli in Rianimazione mentre la madre, Annalisa, che ha una spalla fratturata e una ferita a un occhio, è all'ospedale Moscati di Avellino. Nell'incidente sono morti anche i due nonni materni e due zii dei fratellini. Intanto, accompagnata dalla polizia, arriva una zia dei due bambini: "E' una famiglia distrutta, il fratello di Annalisa è impazzito dal dolore", racconta disperata.



E poi c'è Arianna, 9 anni, che era partita con la nonna Luisa Rocco, 73. Ricoverata, con il viso coperto dalle bende, continua a chiedere di lei, che l'ha salvata. Ma la mamma, che l'ha subito raggiunta in ospedale, non le ha comunicata l'orribile notizia: nonna Luisa è morta nello schianto. "Arianna mi pregava sempre di lasciarla andare con la nonna - racconta la madre -. Era la prima volta che le avevo detto di sì".



La lunga notte, la prima dopo la tragedia, è ormai trascorsa, c'è ancora tanto da fare per restituire i bimbi alla loro fanciullezza curando le ferite, soprattutto quelle dell'anima, le più difficili da guarire.