foto Ansa

18:41

- "In Consiglio dei ministri abbiamo appena deliberato il lutto nazionale per la giornata di domani, in cui si svolgeranno i funerali a Pozzuoli". Enrico Letta annuncia via Twitter la decisione di Palazzo Chigi di onorare così la memoria delle vittime della strage in Irpinia. Domani è prevista la cerimonia funebre per dare l'ultimo saluto alle 38 persone morte nell'incidente.