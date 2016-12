foto LaPresse

13:46

- Non avendo più il controllo del mezzo, l'autista dell'autobus precipitato in una scarpata sulla A16 avrebbe tentato di limitarne la velocità, appoggiando il veicolo sulla barriera laterale destra già centinaia di metri prima del luogo da dove è caduto, senza però riuscirci in modo significativo. E' quanto apprende l'Ansa da fonti qualificate. L'autobus pare avesse perso, per motivi ancora da accertare, la porta anteriore e la trasmissione.