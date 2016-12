foto Ansa

- La strage di pellegrini in Irpinia è, per il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, una "inaccettabile sciagura". Il Capo dello Stato sottolinea come la tragedia "richiama tutti, istituzioni e cittadini, ad un più tenace impegno per la sicurezza stradale e impone ogni iniziativa utile a ridurre i fattori di rischio". "Profondamente addolorato", Napolitano ha quindi espresso la propria "vicinanza al dolore delle famiglie delle vittime".