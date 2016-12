foto LaPresse

10:25

- Il presidente del Consiglio Enrico Letta ha espresso il suo cordoglio per il tragico incidente in Irpinia. "E' un giorno molto triste per quanto accaduto domenica notte - ha detto aprendo il suo intervento a un seminario sull'Europa ad Atene -. Non ci sono parole". I partecipanti hanno quindi osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime.