Bus in scarpata: "E' scoppiata una gomma"

Bus nella scarpata: la mappa 07:56 - Potrebbe essere una gomma scoppiata la causa dell'incidente avvenuto sulla A16 Napoli-Canosa, dove un pullman è precipitato da un viadotto facendo 38 morti. Lo dice lo zio di una superstite. "Mia nipote mi ha raccontato che è scoppiata la gomma sinistra dell'autobus - ha detto -. L'autista ha cercato di tenere il controllo in tutti i modi ma non c'è riuscito e il bus è sbandato finendo giù nel dirupo". - Potrebbe essere una gomma scoppiata la causa dell'incidente avvenuto sulla A16 Napoli-Canosa, dove un pullman è precipitato da un viadotto facendo 38 morti. Lo dice lo zio di una superstite. "Mia nipote mi ha raccontato che è scoppiata la gomma sinistra dell'autobus - ha detto -. L'autista ha cercato di tenere il controllo in tutti i modi ma non c'è riuscito e il bus è sbandato finendo giù nel dirupo".

La testimonianza è quella di Annalisa, mamma di due bimbi, coinvolti nell'incidente e ricoverati al Santobono di Napoli. Suo marito è ricoverato al Cardarelli. "Le ho parlato solo pochi minuti - dice lo zio Vincenzo - Aveva il volto tumefatto e non riusciva a parlare bene". Quello della famiglia Rusciano è un bilancio comunque doloroso: infatti oltre ai quattro superstiti, nell'incidente sono morti quattro parenti, due sorelle di Vincenzo Rusciano e due cognate.



Lo strazio dei parenti delle vittime - E' una mattina di dolore quella di Monteforte Irpino. La palestra della scuola del paese è stata infatti trasformata in camera ardente per le vittime del terribile incidente di domenica sera. All'esterno va in scena lo strazio dei parenti, c'è chi piange, chi è in silenzio, chi si stringe l'uno all'altro. Per molti il riconoscimento dei propri cari è insostenibile: di fronte ai corpi straziati in tantissimi hanno accusato dei malori.



Le vittime avevano la passione delle gite - Si conoscevano quasi tutti le vittime dell'incidente. Secondo quanto raccontano alcuni parenti delle vittime davanti alla camera ardente sull'autobus c'erano chi aveva deciso di trascorrere un fine settimane al complesso termale di Telese Terme (Benevento). Una gita che domenica ha previsto una tappa anche a Pietrelcina, nei luoghi di Padre Pio. Ad organizzare la gita "come sempre", raccontano amici e parenti, era stato Luciano Caiazzo, salumiere di Pozzuoli (Napoli) che, neanche un mese fa, aveva compiuto 40 anni e che è fra le vittime dell'incidente. "Gli avevamo organizzato una festa a sorpresa - racconta Anna Caiazzo, che lavorava con lui -; era la sua passione organizzare gite. Fra dieci giorni dovevamo partire per la Croazia, tutti insieme, come sempre".