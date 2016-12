foto Ansa

06:01

- Sono 36 i morti accertati della tragedia avvenuta in Irpinia, dove un bus carico di pellegrini è precipitato in una scarpata. Manca all'appello ancora una persona. "Contiamo di trovarlo prima possibile, anche se speriamo che ci dicano che non era a bordo del mezzo" ha spiegato il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Avellino, Alessio Barbarulo.