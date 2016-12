19:48 Reato è disastro colposo

Le ipotesi di reato per le quali procede la Procura di Avellino per l'incidente sulla A16 sono di concorso in omicidio plurimo colposo e disastro colposo (e non strage colposa come erroneamente riferito in precedenza). Lo ha precisato il procuratore della Repubblica di Avellino, Rosario Cantelmo.

19:43 Il cordoglio di Papa Francesco

Papa Francesco esprime la sua "profonda partecipazione al dolore" per il drammatico incidente del pullman sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, "in cui hanno perso la vita molte persone, tra le quali diversi bambini". Lo dice in un telegramma di cordoglio inviato a suo nome dal cardinale segretario di Stato, Tarcisio Bertone.

18:21 Letta proclama il lutto nazionale

"In consiglio dei ministri abbiamo appena deliberato lutto nazionale per la giornata di domani in cui si svolgeranno i funerali a Pozzuoli". Lo annuncia il premier Enrico Letta su Twitter.

17:54 Bus Irpinia, i nomi delle 38 vittime

Resi noti i nomi delle 38 vittime della strage. Ecco la tragica lista

17:17 Pm: "Ipotesi è strage, ci sono indagati"

Tra le ipotesi di reato avanzate dalla Procura di Avellino per l'incidente sulla A16 che ha provocato la morte di 38 persone c'è anche la strage colposa. Lo ha detto ai cronisti il procuratore di Avellino Rosario Cantelmo, aggiungendo che ci sono già alcuni nomi sul registro degli indagati.

16:50 La Procura: "Valutiamo anche la posizione di Autostrade"

"Stiamo valutando anche la posizione della società Autostrade". Il Procuratore di Avellino, Rosario Cantelmo, conferma che le indagini sulla strage del bus precipitato ieri sera da un viadotto dell'autostrada Napoli-Canosa "sono a tutto campo".

14:24 Il pm sequestra le immagini dell'incidente

La Procura di Avellino ha sequestrato le immagini dell'incidente, riprese da telecamere fisse di Autostrade per l'Italia dislocate lungo il percorso autostradale.

13:35 Napoli calcio in lutto, niente festa al San Paolo

Il Napoli in lutto per la tragedia autostradale sulla A16 a Monteforte Irpino ha annunciato di aver annullato la festa prevista questa sera allo stadio San Paolo per la presentazione della squadra. Alle 19.30, prima dell'amichevole con il Galatasaray sarà osservato un minuto di raccoglimento in campo e sugli spalti

13:13 Autista cercò di rallentare mezzo col guard-rail

L'autista dell'autobus avrebbe tentato di limitarne la velocità, non avendo più il controllo del mezzo, appoggiando il veicolo sulla barriera laterale destra già centinaia di metri prima del luogo da dove e' precipitato, senza però riuscirci in modo significativo. E' quanto apprende l'Ansa da fonti qualificate

12:57 Pezzi dell'autobus un km prima dell'incidente

Parti del sistema di trasmissione dell'autobus sono state trovate a terra oltre un chilometro prima del luogo dove è precipitato e questo rende molto probabile che il mezzo fosse già danneggiato mentre percorreva un tratto in forte pendenza.

12:53 La scatola nera non è ancora stata ritrovata

Gli uomini della polizia stradale non hanno ancora recuperato il tachigrafo e il cronotachigrafo del mezzo, cioè gli strumenti che registrano velocità, tempi di percorrenze e di riposo. Al momento è stato ritrovato solo il contenitore della "scatola nera2 ma i foglietti su cui vengono riportati i dati ancora non sono emersi da ciò che resta del pullman.

12:46 Testimone: "Bus a forte velocità e senza porta"

L'autobus precipitato è giunto sul luogo dell'incidente a forte velocità e con la porta anteriore aperta o mancante, forse a causa di un precedente contatto. E' quanto avrebbe affermato l'operatore che, circa un chilometro prima, segnalava rallentamenti sull'autostrada.

12:06 Funerali martedì 30 luglio

Si svolgeranno domani i funerali delle 38 vittime del bus precipato a Monteforte Irpino (Avellino). Lo conferma Vincenzo Figliolia, sindaco di Pozzuoli. I funerali si svolgeranno al Palasport di Monteruscello, frazione di Pozzuoli, alle 9.30. Nel pomeriggio di oggi ci sarà il trasferimento delle salme.

12:05 Napolitano: "Inaccettabile sciagura"

"Questa inaccettabile sciagura richiama tutti, istituzioni e cittadini, ad un più tenace impegno per la sicurezza stradale e impone ogni iniziativa utile a ridurre i fattori di rischio". Lo afferma il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel messaggio inviato al presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro.

11:50 Trentotto vittime accertate

Sono 38 le vittime ufficialmente accertate della tragedia del bus precipitato, intorno alle 20.30 di ieri, da un viadotto dell'autostrada A16. L'elenco è stato trasmesso dalla Polstrada al prefetto di Avellino, Umberto Guidato, e al procuratore di Avellino, Rosario Cantelmo.

Ultimo aggiornamento 19:48