10:08

- Rosario Grimaldi, 42 anni, è stato ucciso nella notte a Napoli, nel quartiere Soccavo. Il suo cadavere è stato trovato in strada in via Vicinale Palazziello. A uccidere Grimaldi tre colpi di pistola. L'uomo, con precedenti per stupefacenti, furto e istigazione alla corruzione, era il nipote del boss Ciro Grimaldi, detto Settirò, attualmente detenuto a Palermo.