16:38

- "Il titolo di Patrimonio mondiale per gli Scavi di Pompei non è affatto a rischio". Lo ha assicurato il presidente della Commissione nazionale per l'Unesco, Giovanni Puglisi. "La presenza oggi dei due ministri Bray e Trigilia e della Commissione parlamentare mi ha dato la certezza - ha spiegato - che il livello di attenzione e di monitoraggio è al massimo". "L'Unesco questo aveva bisogno di sapere e questo oggi registra", ha concluso.