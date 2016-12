Donna fatta a pezzi, morte risale a tre giorni fa

foto Ansa 12:32 - Risalirebbe ad almeno due, tre giorni fa la morte di Maria Pia Guariglia, l'anziana uccisa dal figlio Lino Renzi, 45 anni. L'uomo ha sezionato il corpo con una sega e poi ha messo i resti nel frigorifero. E' accaduto a Salerno in un'abitazione di via Martuscelli. A dare l'allarme una telefonata anonima al 112. La polizia ha trovato l'uomo nudo sul letto e poi i resti della madre. - Risalirebbe ad almeno due, tre giorni fa la morte di, l'anzianadal figlio Lino Renzi, 45 anni. L'uomo ha sezionato il corpo con unae poi ha messo i resti nel. E' accaduto a Salerno in un'abitazione di via Martuscelli. A dare l'allarme una telefonata anonima al 112. La polizia ha trovato l'uomo nudo sul letto e poi i resti della madre.

Sarà comunque l'autopsia, tra martedì e mercoledì, a stabilire data e cause del decesso. Alcuni resti della donna fatta a pezzi sono stati trovati dalla polizia su una griglia dove l'uomo li aveva messi a cuocere. I primi a entrare in casa e a fare la macabra scoperta sono stati i vigili del fuoco e gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Salerno, giunti sul posto dopo una telefonata anonima che segnalava un forte e acre odore di gas provenire dall'appartamento.



Erano giorni che nessuno vedeva la donna - Maria Pia Guariglia non si vedeva in giro da qualche giorno. Il figlio, invece, sarebbe stato visto sabato scorso uscire di casa da solo. Circostanza che ha destato qualche sospetto visto che Lino Renzi usciva sempre in compagnia della madre.



La donna, il cui corpo era riverso nel bagno, tra il water e un mobiletto, presentava varie mutilazioni, soprattutto agli arti, e un colpo al volto ed alla tempia, oltre a varie altre ferite sul corpo. Gli agenti della squadra mobile ed i colleghi della Polizia scientifica hanno rinvenuto diversi flaconi di medicinali nell'abitazione, alcuni riversi sul tavolo della cucina. Sui fornelli, invece, l'uomo aveva posto una piastra ed una pentola contenenti resti umani. Nel congelatore del frigorifero gli investigatori hanno rinvenuto anche parte di una piede della vittima.



Omicida era in cura psichiatrica - Lino Renzi è affetto da patologie psichiatriche: era stato dimesso tre mesi fa dal reparto di Psichiatria dell'ospedale San Leonardo di Salerno ed era stato affidato alla famiglia. Il padre di Lino Renzi è deceduto tempo fa; l'uomo viveva nell'abitazione di via Martuscelli, nel rione Torrione, dove è stata fatta la macabra scoperta.