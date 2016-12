De Magistris , Caldoro e Cesaro indagati per l'organizzazione della Coppa America a Napoli

foto Ansa 20:00 - Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, il presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, e l'ex presidente della Provincia di Napoli, Luigi Cesaro, sono indagati dalla procura per l'inchiesta sull'organizzazione delle regate per la Coppa America. Il reato ipotizzato dai pm è turbativa d'asta. I magistrati indagano anche per il reato di abuso d'ufficio per una questione di partecipazioni societarie. - Il sindaco di Napoli,, il presidente della Regione Campania,, e l'ex presidente della Provincia di Napoli,, sonodalla procura per l'inchiesta sull'organizzazione delle regate per la. Il reato ipotizzato dai pm è. I magistrati indagano anche per il reato diper una questione di partecipazioni societarie.

La contestazione dei pm Graziella Arlomede e Marco Bottino si riferisce alla scelta dell'Unione industriali come partner privato dell'Acn, la società che ha gestito le due edizioni della Coppa America che si sono svolte a Napoli. Secondo l'accusa, infatti, il partner privato si sarebbe dovuto scegliere con una gara pubblica.



Ipotizzato anche il reato di abuso di ufficio - Nei confronti di de Magistris, Cesaro e Caldoro i pm ipotizzano anche il reato di abuso d'ufficio in relazione alla seconda edizione della Coppa America, che si è svolta quest'anno. Il riferimento è all'ingresso nell'Acn della Camera di commercio, che aveva sostituito l'Unione degli industriali: la legge finanziaria del 2008, prevede che gli enti territoriali non possano avere partecipazioni in società miste.