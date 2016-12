foto LaPresse

20:30

- Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato scoperto ad Arpino di Casoria (Napoli), in via Ventotene. Le condizioni del corpo sono tali da non poter dire, al momento, se si tratta di un uomo o di una donna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il cadavere è stato rinvenuto da alcuni passanti che hanno immediatamente chiamato i carabinieri. Era quasi a bordo della strada, in una zona di campagna.