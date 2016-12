Acqua, fulmini e grandine da Roma a Napoli Quattro voli dirottati sullo scalo di Fiumicino

foto YouReporter.it Correlati Tromba d'aria a Roma, domenica d'estate sotto la grandine

La situazione in Europa 20:18 - Un nubifragio si è abbattuto nella zona a nord di Napoli per 15 minuti provocando disagi. Alla centrale operativa dei vigili del fuoco della città sono arrivate circa 50 segnalazioni per pali dell'Enel e alberi caduti ma anche per automobilisti rimasti intrappolati nell'acqua. I più colpiti sono i comuni di Casoria, Casalnuovo, Afragola, Pomigliano D'Arco. Quattro voli in arrivo sono stati dirottati all'aeroporto di Fiumicino, a Roma. - Un nubifragio si è abbattuto nella zona a nord di Napoli per 15 minuti provocando disagi. Alla centrale operativa dei vigili del fuoco della città sono arrivate circa 50 segnalazioni per pali dell'Enel e alberi caduti ma anche per automobilisti rimasti intrappolati nell'acqua. I più colpiti sono i comuni di Casoria, Casalnuovo, Afragola, Pomigliano D'Arco. Quattro voli in arrivo sono stati dirottati all'aeroporto di Fiumicino, a Roma.

Piccola tromba d'aria su Roma, metro B bloccata - Ma anche a Roma si è abbattuta una violenta grandinata, che ha provocato danni in molte zone della città, compreso il centro storico. La metro B è stata bloccata tra Castro Pretorio e Laurentina per colpa di rami caduti sulla rete elettrica. Un pino si è abbattuto sulla via Tiburtina e un centinaio sono stati gli interventi dei vigili del fuoco in sole due ore, tra le 15 e le 17.



La città è stata colpita da una piccola tromba d'aria, che ha prima raggiunto le zone della Tiburtina, della Nomentana e della Casilina e si è poi spostata sul centro per dirigersi poi verso sud. Molti i rami caduti per il forte vente, accompagnato da una violenta e rumorosa grandinata. Problemi anche nell'hinterland, soprattutto tra Cave e Palestrina, dove i vigili del fuoco sono stati chiamati per gli smottamenti del terreno.



Attivata una task force - "Abbiamo attivato una task force che ha costantemente monitorato la situazione durante il nubifragio, al fine di limitare il più possibile i disagi per i cittadini romani", ha detto Guido Improta, assessore alla Mobilità e ai Trasporti di Roma Capitale. La metropolitana B ha ripreso a funzionare dopo 50 minuti di stop, ma si è trattato del secondo episodio di stop in soli 15 giorni. "E' evidente - dice Mastrota - che bisognerà approfondire con la dirigenza di Atac le ragioni che hanno impedito la programmazione di attività tanto banali quanto essenziali, come il taglio della alberature in grado di minacciare oggi la linea aerea piuttosto che la pulizia dei tombini, causa dell'allagamento di due settimane fa della Metro B".



Napoli, voli dirottati - I voli che da Napoli sono stati dirottati sullo scalo romano provenivano da Genova, Trieste, Amsterdam, e un charter da Heraklion, Grecia. Diversi poi, soprattutto a Pomigliano e Casalnuovo, gli alberi e i pali che sono caduti sul manto stradale, mentre sempre a Casalnuovo diversi automobilisti sono stati soccorsi perché l'acqua ed enormi pozzanghere li avevano bloccati in strada.