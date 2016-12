foto LaPresse

11:47

- Idrocarburi in mare a Salerno. Lo sversamento è avvenuto giovedì sera, nel porto, durante le operazioni di rifornimento di carburante del cargo Euroferry Brindisi. Sul posto sono immediatamente intervenuti mezzi della Capitaneria di porto e della società Castalia, questi ultimi inviati dal ministero dell'Ambiente, che hanno posizionato in mare panne assorbenti per contenere l'inquinamento.