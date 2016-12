Assenteismo in Comune, 14 arresti a Napoli

foto Ansa Correlati Maxi operazione anti assenteisti

Quattordici persone sono state arrestate dalla polizia municipale di Napoli nell'ambito di un'inchiesta sull'assenteismo coordinata dal pm Giancarlo Novelli. Undici sono dipendenti comunali, gli altri tre erano nella sede del Comune in piazza Cavour e timbravano i cartellini per conto dei dipendenti assenti.

I dipendenti comunali sono stati bloccati dagli agenti della polizia municipale nelle loro abitazioni. L'inchiesta è stata portata avanti per diverso tempo, anche con pedinamenti, controlli e riscontri sul posto. In questo periodo alcune delle persone sotto osservazione non avrebbero mai preso servizio.



Oltre ai dipendenti comunali, tra le persone finite in manette ci sono anche un dipendente di una società partecipata del Comune e un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione che, secondo gli investigatori, avevano il compito di provvedere alla timbratura dei cartellini del personale assente.