foto Ansa

14:40

- Un operaio di una ditta di pulizie è morto nello stabilimento Fiat di Pomigliano (Napoli). Secondo fonti sindacali l'incidente è avvenuto in un'area dismessa del reparto verniciatura dello stabilimento, dove l'uomo è caduto in una vasca che non veniva più utilizzata per il ciclo produttivo. La vittima lavorava per l'impresa Delizia.