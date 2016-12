foto Ansa

- Insieme ad altri quattro complici aveva minacciato una famiglia di Pianura per costringerla a lasciare libera un'abitazione. I poliziotti della sezione omicidi della Squadra Mobile hanno arrestato Giuseppe Perna 38enne napoletano, pregiudicato, ritenuto legato al clan "Varriale Marfella", destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare. Gli agenti hanno rintracciato il 38enne, latitante da circa 5 mesi in un appartamento in via Torciolano a Pianura.