foto Ingv

21:55

- Una nuova scossa di terremoto con magnitudo 2.4 è stata registrata in provincia di Frosinone. Il sisma, localizzato dalla Rete sismica nazionale dell'Ingv nel distretto di Cassino, ha avuto come epicentro Atina, Aquino, Belmonte Castello, Casalattico, Casalvieri, Castrocielo, Cassino, Colle San Magno, Piedimonte San Germano, Roccasecca, Terelle e Villa Santa Lucia. Non si sono registrati danni a cose o persone