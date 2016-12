foto LaPresse

10:08

- Una banda specializzata in rapine ha messo a segno l'ennesimo raid notturno in una villetta a Solopaca (Benevento) dove tre malviventi armati hanno sequestrato una donna, suo padre, e i suoi due figli minori per poi rapinarli. I malviventi, armati di pistola e mazze da baseball, hanno portato via soldi e monili e prima di fuggire hanno rinchiuso la famiglia all'interno della tavernetta. Indaga la polizia.