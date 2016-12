Napoli, i Nas chiudono una clinica-lager

foto LaPresse 19:48 - Clinica degli orrori scoperta dai Carabinieri del Nas di Napoli. I militari sono entrati in una residenza socio sanitaria "per porre fine alla segregazione e profondo degrado - precisa una nota - in cui versavano i 37 disabili, affidati alle cure di un operatore socio-assistenziale" che i Nas hanno arrestato "per sequestro di persona, maltrattamenti e abbandono di persona incapace". Struttura sequestrata per gravi carenze igienico sanitarie. - Clinica degli orrori scoperta dai Carabinieri del Nas di Napoli. I militari sono entrati in una residenza socio sanitaria "per porre fine alla segregazione e profondo degrado - precisa una nota - in cui versavano i 37 disabili, affidati alle cure di un operatore socio-assistenziale" che i Nas hanno arrestato "per sequestro di persona, maltrattamenti e abbandono di persona incapace". Struttura sequestrata per gravi carenze igienico sanitarie.





Lorenzin: "Istituirò subito task force" - "L'iniziativa dei Carabinieri del Nas, a cui va il mio più sentito ringraziamento per l'operazione condotta, serve da spunto per mettere immediatamente in moto una task force per controlli severissimi". Lo afferma il ministro della Salute Beatrice Lorenzin che si dichiara "a disposizione delle autorità sanitarie locali per eventuali azioni a tutela dei 37 disabili, ancora ospiti della struttura sotto sequestro e si riserva ogni azione contro questi operatori indegni di fare parte del sistema sanitario nazionale". "Strutture come quella messa sotto sequestro a Napoli - aggiunge Lorenzin - non dovranno più esistere in tutto il territorio nazionale".