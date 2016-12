foto Ansa

- Ha ceduto il proprio fucile, regolarmente detenuto, al figlio di 9 anni, ma l'arma è esplosa ferendo il bambino e dilaniandogli la mano destra. Ora è in prognosi riservata. E' accaduto in un poligono di tiro di Pagani (Salerno) dove l'uomo, di 37 anni, era andato per esercitarsi. Dopo l'incidente è stato denunciato in stato di libertà. Denunciato anche il titolare del poligono di tiro.