Saldi estivi, Napoli anticipa tutti

foto Ansa 13:43 - In Campania già oggi sono scattati i saldi estivi, con circa una settimana di anticipo sul resto d'Italia. La stagione degli sconti andrà avanti per 45 giorni e si concluderà ai primi di settembre. Secondo il Codacons, quest'anno si registrerà un calo delle vendite rispetto ai precedenti saldi del 2012 che raggiungerà quota -22% nelle grandi città. - Ingià oggi sono scattati i, con circa una settimana di anticipo sul resto d'Italia. La stagione degli sconti andrà avantie si concluderà ai primi di settembre. Secondo il Codacons, quest'anno si registrerà unrispetto ai precedenti saldi del 2012 che raggiungerà quota -22% nelle grandi città.

Da subito maxi-sconti - Nella maggior parte delle città italiane, dunque, i saldi scatteranno dal 6 luglio. Crisi e brutto tempo, però, hanno rallentato le vendite primaverili, dice la Fismo Confesercenti, e così gli sconti partiranno subito con il turbo, dal 50%. E anche se le vendite scontate sono una grande occasione per clienti e commercianti, la Fismo prevede uno scontrino medio da 165 euro (-10%).



I consigli per non farsi ingannare - Nel periodo dei saldi, come in qualunque altro periodo, per gli acquisti fatti in negozio non si può esercitare il diritto di recesso o ripensamento, ma, in caso di un difetto di conformità dell'acquisto, si può pretendere riparazione (se riporta come nuovo l'oggetto), cambio o restituzione di quanto pagato. Lo deve fare il commerciante, obbligato in merito da una precisa legge, venditore che, come talvolta accade, non può scaricare la responsabilità sul produttore. Sono questi i consigli suggeriti dall'Aduc, l'Associazione diritti utenti e consumatori.







Il calendario città per città - Ad aprire le danze era stato il Trentino. Poi la Campania, a cui seguiranno Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto e Sardegna le prime regioni a partire con i saldi estivi 2013, mentre il 7 luglio toccherà a tutto il resto d'Italia.

Ecco il calendario completo città per città:

- Abruzzo: L’Aquila, Teramo, Pescara, Chieti 7 luglio

- Basilicata: Potenza, Matera 7 luglio

- Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia 7 luglio

- Emilia Romagna: Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini 7 luglio

- Friuli Venezia Giulia: Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine 7 luglio

- Lazio: Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo 7 luglio

- Liguria: Genova, Imperia, La Spezia, Savona 7 luglio

- Lombardia: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese 6 luglio

- Marche: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino 7 luglio

- Molise: Campobasso, Isernia 7 luglio

- Piemonte: Torino, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli, Alessandria, Verbanio Cusio Ossola 6 luglio

- Puglia: Bari, Foggia, Brindisi, Lecce, Taranto 7 luglio

- Sardegna: Cagliari, Carbonia-Iglesias, Nuoro, Olbia Tempio, Oristano, Medio Campidano, Sassari, Ogliastra 6 luglio

- Sicilia: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo 7 luglio

- Toscana: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena 6 luglio

- Umbria: Perugia, Terni 7 luglio

- Valle D’osta: Aosta 7 luglio

- Veneto: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza 6 luglio

- Trentino Alto Adige: Bolzano 29 giugno