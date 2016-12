foto Ansa Correlati Nel 2012 il caso delle mozzarelle blu 10:39 - I carabinieri di Napoli hanno eseguito sei misure di custodia cautelare nei confronti di imprenditori, dirigenti sanitari ospedalieri e ausiliari sanitari. Sono tutti accusati di una serie di reati contro la pubblica amministrazione nella fornitura a mense scolastiche e ospedaliere. Le misure messe in atto sono arresti domiciliari, obblighi di dimora e sospensione dai pubblici uffici. - I carabinieri di Napoli hanno eseguito sei misure di custodia cautelare nei confronti di imprenditori, dirigenti sanitari ospedalieri e ausiliari sanitari. Sono tutti accusati di una serie di reati contro la pubblica amministrazione nellascolastiche e. Le misure messe in atto sono arresti domiciliari, obblighi di dimora e sospensione dai pubblici uffici.

Tra i destinatari delle sei misure cautelari, tra cui un arresto domiciliare, quattro obblighi di dimora nel comune di residenza e una sospensione dall'esercizio pubblico, c'è anche un direttore sanitario di un ospedale della provincia di Napoli, raggiunto da un obbligo di dimora.



L'arresto domiciliare e tre obblighi di dimora hanno colpito i quattro appartenenti - tre titolari e un impiegato - ad una ditta che opera nel settore della refezione. Un ausiliario ospedaliero è stato invece sospeso dal pubblico esercizio. Tra le 45 persone indagate ci sono sette amministratori pubblici in carica o decaduti dalla stessa di comuni del Napoletano, del Salernitano, dell'Avellinese e della provincia di Potenza, il direttore sanitario di un altro ospedale della provincia di Napoli, un coordinatore e due dipendenti di un'Asl del Napoletano, un coordinatore di direzione sanitaria e tre medici della provincia di Napoli.



Cibi scaduti o avariati - Erano distribuiti in scuole materne ed istituti per anziani. E' uno dei punti contestati nell'ambito dell'indagine. Tra i fatti accertati anche diverse irregolarità nell'aggiudicazione di appalti per la fornitura di pasti a scuole ed aziende ospedale ed episodi di corruzione per l'aggiudicazione di appalti.