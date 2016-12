Acerra, giovane ucciso a coltellate allo stadio L'aggressore 18enne si è costituito

foto Ansa Correlati Accoltellato a morte allo stadio di Acerra, fermato un giovane

Un giovane di 26 anni è stato ucciso a coltellate nello stadio comunale di Acerra, in provincia di Napoli. Antonio Papa, già noto alle forze dell'ordine, stava assistendo a un saggio di danza quando è stato raggiunto e avvicinato da una persona che lo ha colpito al petto con un coltello. L'aggressore, un 18enne, si è costituito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

Si tratta di Giuseppe Piscopo, in passato più volte denunciato per rissa. Secondo quanto si è appreso, il ragazzo era stato identificato già in nottata, ma si era reso irreperibile. In mattinata, invece, si è presentato nel carcere sammaritano accompagnato dal proprio avvocato: li' gli è stato notificato il provvedimento di fermo. Ancora nessuna traccia dell'arma usata per il delitto che sarebbe riconducibile a un regolamento di conti nato a seguito di un litigio per futili motivi, avvenuto tra i due la sera prima.



Papa, nel 2008 rimasto coinvolto in un'operazione anticamorra, era in compagnia di alcuni familiari per assistere all'ultimo appuntamento delle manifestazioni in programma per la "Settimana della danza", quando è stato raggiunto dal suo assassino che lo ha colpito numerose volte con un'arma da taglio: uno dei fendenti lo ha raggiunto direttamente al cuore, uccidendolo.