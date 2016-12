foto Getty

01:00

- Due ragazzi accoltellati nel corso di una rissa tra giovani scoppiata per futili motivi in uno stabilimento balneare di Castelvolturno (Caserta). Le vittime dell'aggressione, V.P. originario di Casal di Principe (Caserta), di 21 anni, e D.V.E. di 26 anni, nativo di Formia (Latina), sono stati accompagnati al pronto soccorso e posti in stato di osservazione. Le condizioni dei due ragazzi sarebbero serie, ma non in pericolo di vita.