Napoli, carabiniere sventa rapina al market

foto Ansa 23:50 - Sparatoria a Quarto, nel Napoletano, durante una rapina in un supermercato. Un carabiniere, non in servizio, era in fila alle casse quando quattro malviventi hanno fatto irruzione. Sono stati sparati diversi colpi di pistola da entrambe le parti. Il militare è rimasto illeso mentre due dei quattro rapinatori sono stati lievemente feriti. Gli altri due sono riusciti a fuggire su uno scooter e a far perdere le tracce.

I quattro rapinatori sono entrati in azione in un supermercato di via Dante. Il carabiniere, che era in abiti civili, è intervenuto dopo essersi qualificato. I due feriti hanno 19 e 21 anni: si chiamano Salvatore Passaro, 19 anni, e Ciro Vassarelli, 21. Entrambi sono incensurati. Passaro, residente a Mugnano, ha riportato una ferita all'inguine mentre Vassarelli, originario di Qualiano, ha ferite su più parti del corpo ma nessuna particolarmente grave. Il carabiniere libero dal servizio che ha sparato è di stanza alla stazione di Bacoli.



Far west nel Mantovano - Attimi di paura a Castel Goffredo, nel Mantovano, a causa di una sparatoria per strada. Quattro le persone coinvolte, due delle quali trasportate in codice giallo all'ospedale di Cremona e all'ospedale di Mantova, mentre una è stata trasferita all'ospedale di Castiglione delle Stiviere. La sparatoria è avvenuta nel parcheggio di un pub-ristorante, al termine di un litigio scoppiato in seguito a pesanti apprezzamenti rivolti a una ragazza. L'autore è poi scappato, ma è stato raggiunto e picchiato a un circa un chilometro e mezzo di distanza, quando la sua auto è finita fuori strada nei pressi di un distributore di benzina. Nessuno dei protagonisti della rissa, tutti stranieri, sarebbe in gravi condizioni.