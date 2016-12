Pompei, ultimatum dell'Unesco al governo

- "Il governo italiano ha tempo fino al 31 dicembre 2013 per adottare le misure idonee per Pompei". E' l'ultimatum lanciato dal presidente della Commissione Nazionale Italiana Unesco, Giovanni Puglisi, all'esecutivo guidato da Enrico Letta. "L'Unesco - ha aggiunto Puglisi - ha tempo fino al 1 febbraio 2014 per valutare ciò che farà il governo italiano e rinviare al prossimo Comitato Mondiale 2014 ogni decisione".

"Una commissione Unesco ha presentato una relazione fatta in loco a Pompei nel gennaio scorso, - ha spiegato Puglisi - in cui si mettono in evidenza, in maniera molto documentata, le carenze strutturali e i danni apportati dalla luce". Nel mirino, le infiltrazioni d’acqua che stanno minando l’integrità delle costruzioni e l’esposizione dei mosaici alla luce. Inoltre, prosegue Puglisi, sono stati segnalati casi di abusivismo intorno alle aree archeologiche.

La relazione non dovrebbe contenere nessun elemento di sorpresa dato che "è stata fatta in piena collaborazione con il governo italiano e con il Ministero dei Beni Culturali". In ogni caso il documento "non mette Pompei tra i siti in pericolo", rassicura Puglisi.