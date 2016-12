Napoli, spinge la sorellina giù dal balcone

foto Ansa 16:12 - Una bambina di circa tre anni, dopo essere caduta dal balcone al primo piano della sua casa a Mugnano, è stata ricoverata in rianimazione nell'ospedale Santobono di Napoli. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, a spingere la piccola sarebbe stato il fratello di sette anni disabile, che era in casa insieme alla mamma. Mentre la donna è scesa a verificare le condizioni della bimba, il ragazzo è stato calmato da una vicina di casa. - Una bambina di circa tre anni, dopo essere caduta dal balcone al primo piano della sua casa a Mugnano, è stata ricoverata in rianimazione nell'ospedale Santobono di Napoli. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, a spingere la piccola sarebbe stato il fratello di sette anni disabile, che era in casa insieme alla mamma. Mentre la donna è scesa a verificare le condizioni della bimba, il ragazzo è stato calmato da una vicina di casa.

L'incidente è avvenuto in mattinata a Mugnano. Trasportata a bordo di una ambulanza al Cardarelli, l'ospedale più vicino, in condizioni gravissime, dopo i primi soccorsi, la bambina è stata trasferita al polo pediatrico Santobono. Ha subito diverse fratture, un trauma toracico, un trauma cranico, ed è in prognosi riservata.