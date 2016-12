Blitz contro i Casalesi, 57 arresti

foto Ansa

09:47

- Carabinieri, polizia e guardia di finanza stanno conducendo dalle prime luci dell'alba in varie regioni italiane un'operazione contro il clan camorristico dei Casalesi, con 57 arresti richiesti dalla Procura di Napoli. Sono in corso anche sequestri di beni mobili e immobili per centinaia di milioni di euro.