Donna uccisa a Salerno, arrestato un ucraino

foto Ansa Correlati Umbria, cadavere in uno scatolone 17:18 - Un giovane ucraino di 27 anni, Dmytro Zastavnetskyi, è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo ha ucciso Olena Tonkoshkurova, 50 anni, anche lei ucraina, trovata morta dai vigili del fuoco nella sua abitazione a Polla, in provincia di Salerno. La donna era nel suo letto, nuda, dove era stata uccisa con un profondo taglio alla gola. Dopo il delitto, la sua casa è stata data alle fiamme. - Unè statodai carabinieri. L'uomo ha ucciso50 anni, anche lei ucraina, trovata morta dai vigili del fuoco nella sua abitazione a, in provincia diLa donna era nel suo letto, nuda, dove era stata uccisa con un profondo taglio alla gola. Dopo il delitto, la sua casa è stata data alle fiamme.

All'origine del delitto ci sono motivi di gelosia. La donna viveva da anni a Polla, dove faceva la massaggiatrice. E' stata uccisa dopo una lite nata in seguto a un rapporto sessuale.



Il corpo di Olena, che viveva da sola, è stato ritrovato nella sua casa in via Porta del Bagno, stradina che conduce nel centro storico di Polla.