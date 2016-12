foto LaPresse

17:17

- Torna in libertà l'ex senatore Sergio De Gregorio. Il gip del Tribunale di Napoli ha revocato l'ordinanza agli arresti domiciliari che era stata applicata, per truffa e bancarotta, nei confronti di De Gregorio nell'ambito dell'inchiesta su presunte irregolarità nell'erogazione dei fondi per l'editoria. La decisione del giudice è motivata con la sopravvenuta cessazione delle esigenze cautelari.