14:41

- Un fotografo di 43 anni, Venerando Rino Arnone, è morto per shock anafilattico, dopo essere stato punto a una gamba da un'ape a Grotte, nell'Agrigentino. L'uomo per anni ha avuto la passione dell'apicoltura, ma da tempo, avendo scoperto di essere allergico, non si occupava più delle api. Quando però un amico gli ha chiesto aiuto per rimuovere un alveare, non ha saputo dire di no. Dopo la puntura l'uomo ha accusato un malore ed è deceduto.