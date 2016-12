foto Ansa

08:10

- Lotta fra la vita e la morte la ragazza di 27 anni, di nazionalità albanese, trovata in fin di vita dalla polizia chiusa in un sacco dell'immondizia dopo essere stata massacrata di botte, in un "basso" nel centro storico di Napoli. La ragazza è ricoverata nel reparto Rianimazione dell'ospedale Loreto Mare, dove, nel corso della notte, è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Ha gravi ferite all'addome e alla testa. La prognosi è riservata.