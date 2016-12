foto Ansa

21:57

- Si è recato davanti all'abitazione dell'ex moglie, a Caserta, si è cosparso di benzina e si è dato fuoco. Un uomo di 52 anni è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale "Cardarelli" di Napoli. Secondo i carabinieri, l'uomo non accettava la separazione dalla donna. I militari, giunti sul posto, hanno sequestrato l'accendino ed il contenitore in plastica nel quale il 52enne aveva messo la benzina.