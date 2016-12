Napoli, uccide il padre con un colpo di balestra

foto Ansa Correlati Rimini, uccisa con balestra 23:27 - Un uomo di 48 anni è stato ucciso con un colpo di balestra nella sua abitazione a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Pasquale D'Auria è stato soccorso e trasportato in ospedale dove è poi è morto. L'omicidio è maturato in ambito familiare. Nicola, il figlio della vittima, si è costituito nella caserma dei carabinieri. I due, secondo i parenti, ltigavano spesso. - Un uomo di 48 anni è statocon un colpo dinella sua abitazione a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli.è stato soccorso e trasportato in ospedale dove è poi è morto. L'omicidio è maturato in ambito familiare. Nicola, il figlio della vittima, si è costituito nella caserma dei carabinieri. I due, secondo i parenti, ltigavano spesso.

L'omicidio, dunque, sarebbe scaturito al culmine di una lite sfociata in tragedia. Sul giovane si erano subito concentrati i sospetti degli investigatori: i parenti, infatti, hanno riferito alle forze dell'ordine che Nicola spesso aveva forti contrasti con il padre.



Colpito alle spalle - D'Auria sarebbe stato raggiunto da un dardo con due lame, scoccato dal figlio con la sua balestra mentre la vittima era di spalle. Qualcuno ha poi cercato di estrarre la freccia, provocando ancora più danni alla ferita e peggiorando la situazione. Al momento della tragedia la moglie della vittima non era presente in casa, ma si trovava a Cirò Marina, in Calabria. Durante una perquisizione nell'abitazione la polizia, che ha ripreso in carico il giovane dai carabinieri, ha trovato oltre che la balestra, un machete e una tuta militare. Il 24enne coltivava una particolare passione per questo genere di cose.