Hostess di volo, i figli affidati al padre

foto Ansa 19:05 - Dipendente Alitalia, assistente di volo, impegnata su tratte intercontinentali e costretta a lunghi trasferimenti. Quindi mamma part time. Forse troppo. E' questo uno dei principali motivi che hanno indotto i giudici del Tribunale civile di Ariano Irpino, nell'Avellinese, chiamati a dirimere la questione dell'affidamento dei bambini (di nove e sei anni) di una coppia in via di separazione, a pronunciarsi in favore del padre. - Dipendenteimpegnata su tratte intercontinentali e costretta ati. Quindi mamma part time. Forse troppo. E' questo uno dei principali motivi che hanno indotto i giudici del Tribunale civile di Ariano Irpino,, chiamati a dirimere la questione delldi nove e sei anni) di una coppia in via di separazione, a pronunciarsi in favore del

Il Tribunale, racconta ilmattino.it, ha ritenuto che la giovane non sia in grado di garantire il pieno e completo accudimento dei figli. ''Una rilevanza determinante assume l'attività lavorativa della signora - si legge nell'ordinanza - Ella, avendo sede lavorativa presso l'aeroporto di Milano Malpensa ed essendo impegnata come assistente di volo su tratte intercontinentali, pur potendo disporre di una settimana di riposo al mese, è costretta a lunghi trasferimenti dalla residenza dapprima a Napoli e poi a Milano con necessità di pernottare almeno tre notti al mese a Milano, oltre ovviamente ai pernottamenti che deve fare all'estero''.



''Non vi è dubbio, pertanto - scrive il Tribunale irpino - che la sua presenza nella localita' di residenza dei figli risentirà dell'inevitabile fatica che gli spostamenti lavorativi comporteranno (...). Va precisato che, come la stessa hostess ha dichiarato, in sua assenza i bimbi vengono accuditi dai nonni materni''. ''Al contrario, il padre lavora quale socio in un negozio al piano terra ubicato nello stesso stabile ove si trova la casa coniugale, che è di sua proprietà esclusiva. Egli potrebbe pertanto assolvere alla sua attività lavorativa e contemporaneamente essere una figura di costante riferimento per i figli''. La hostess ha annunciato l'intenzione di impugnare la decisione del Tribunale.